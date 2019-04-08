Star TV'de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhur İttifakı Adayı Olarak Gösterdiler
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Star TV ekranlarında Cumhur İttifakı Adayı olarak gösterildi.
AK Parti'nin usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla itirazda bulunduğu İstanbul seçimleri, ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadından peş peşe açıklamalar yapılırken, Star TV ekranlarında yapılan bir hata sosyal medyada gündem oldu.
İMAMOĞLU'NUN CUMHUR İTTİFAKI ADAYI YAPTILAR
Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını ekrana getiren Star TV'nin KJ'ye "Cumhur İttifakı Adayı" yazması dikkat çekti. Yapılan bu hata, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.