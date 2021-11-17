Star TV Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı 22. yeni bölüm full izle! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 22. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 22. Bölüm 2. Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 22. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 22. Bölüm fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 22. bölüm canlı izle! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

22. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Haziran ile Poyraz'ın beklenmedik bir şekilde otelde buldukları bebek, Kırlangıç Adası'nın yeni gündemi olur. Başta Haziran ile Poyraz olmak üzere herkes bebeğin üstüne düşerken Kırlangıç Adası'nda bebeğin annesini bulmaya yönelik çalışmalar başlar. Selma ve Fatih, Nehir'in İngiltere'deki okulunu karşılamanın yollarını ararken Latif ise İdil'in gidişiyle kendisini Zeynep'e ve onun hastalığına adayacaktır. Alper ve Melisa evliliklerinin ilk gününden sorunlar yaşamaya başlarken Biricik, Beyazıt'ın daha önce hiç görmediği yüzüyle karşı karşıya kalır. Sadık'ın ablası Suzan ve oğlu Okan'ın adaya gelişi, Sadık'ı zorlu günlerin beklediğinin haber cisi olacaktır.

ADA MASALI CANLI İZLE!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aliye'nin rızasını aldıktan sonra Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. İdil, Batu'nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil'in Batu'nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar. Alper ve Melisa'nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa'nın düğünü Kırlangıç Adası'nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin haber cisi olur.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet