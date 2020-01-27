Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı
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Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı

27.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:58
Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı

Amerikalı yıldızı 'ın helikopter kazasında aniden ölümü 'ı yasa boğdu. Basketbolcunun adeta ikinci evi gibi görülen Stadyumu'nda toplanan binlerce kişi idolleri için ağladı, dua etti.


41 yaşındaki yıldız 20 yıllık basketbol kariyerine Los Angeles Lakers'ta başlamış ve yine Lakers'ta noktalandırmıştı. Şehre bu sebeple adeta damgasını vuran ünlü basketbolcu sadece Los Angeles'ta değil tüm dünyada da bir basketbol idolü haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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