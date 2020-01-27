Staples Center yasta: Binlerce kişi helikopter kazasında ölen 'idolleri' Kobe için toplandı

27.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:58

Amerikalı basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında aniden ölümü Los Angeles'ı yasa boğdu. Basketbolcunun adeta ikinci evi gibi görülen Staples Center Stadyumu'nda toplanan binlerce kişi idolleri için ağladı, dua etti.



41 yaşındaki yıldız 20 yıllık basketbol kariyerine Los Angeles Lakers'ta başlamış ve yine Lakers'ta noktalandırmıştı. Şehre bu sebeple adeta damgasını vuran ünlü basketbolcu sadece Los Angeles'ta değil tüm dünyada da bir basketbol idolü haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle