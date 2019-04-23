Sri Lanka Hükümeti: Saldırılar Yeni Zelanda'ya Cevap Olarak Yapıldı
Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına cevap olarak yapıldığını iddia etti.
Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ilk soruşturma sonuçlarına göre Pazar günü ülkede en az 310 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını söyledi.
Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal örgütün sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÖLÜ SAYISI 310'A YÜKSELDİ
Sri Lanka DailyMirror'ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara'nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.
Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.
40'A YAKIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.
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Her iki olayda da azmettirici, organizasyonu yapan ve silahları veren aynı kişiler aynı zihniyet. Sadece tetikçiler farklı; onları da yetiştiren zihniyet yine aynıCevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke sri lanka hükümeti zarar görseydiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sri Lankayi da yapan ayni yer ve YZ yi de yapan ,ayni sahislar. Albert Pike in Mazzini ye 3 dunya savasi mektubunun gerceklestirilnesi. YZ nin filmi fotoshopCGI) 9ncu dakikada bos kovanlar duvarda kayip oluyor!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu yorumu birine yaptırtacakları çok belliydi bekliyordum. O kadar detaylı hazırlanmış ki herşey. Engel de olamayacağız nefretin artmasına.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bunu yapanlar dunyayi karistirmaktan zevk alan ve bunu din diye yapan yahudilerden ya da onlarin azmetirdigi ve kurdugu adı şu veya bu olan orgutlerden baskasi olamaz.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır