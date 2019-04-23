Sri Lanka Hükümeti: Saldırılar Yeni Zelanda'ya Cevap Olarak Yapıldı

Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ilk soruşturma sonuçlarına göre Pazar günü ülkede en az 310 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını söyledi.

Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal örgütün sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 310'A YÜKSELDİ

Sri Lanka DailyMirror'ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara'nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.

40'A YAKIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.