Sri Lanka'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızın Kimliği Ortaya Çıktı!

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan sekiz patlamada en az 207 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla kişi yaralandı. Sri Lanka'daki saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimleri de ortaya çıktı.

EN AZ 207 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sri Lanka polisi, başkent Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseyi hedef alan saldırıların ardından başkent Colombo yakınlarında bulunan Dehiwela kentindeki hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın daha meydana geldiğini duyurdu. Yeni saldırı sebebiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yedinci patlamanın ardından başkent Colombo'da bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın daha meydana geldiği belirtildi. Kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda ölü sayısı 207'ye yükseldi.

İSİMLERİ AÇIKLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı. Terör saldırılarında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, yaşananı yitiren Türk vatandaşlarının isimlerinin Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş olduğu açıklandı. Terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

"İKİ DİL BİLİYORDU"

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar." ifadesini kullandı. Baba Mehmet Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun özel bir şirkette mühendis olarak görev yaptığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.