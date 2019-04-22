Sri Lanka'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 290'a Yükseldi

Sri Lanka'da dün Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 207'den 290'a yükselirken en az 500 kişi de yaralandı.

2 TÜRK MÜHENDİS DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre,Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi. Yaşamını yitirenler arasında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş''un da olduğu ortaya çıkmıştı.

SALDIRI SONRASI OPERASYONLARDA 24 KİŞİ YAKALANDI

Başkent Kolombo'da saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda güvenlik güçleri kimlikleri açıklanmayan 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

HAVALİMANINDA DA BOMBA PANİĞİ YAŞANDI

Gün içinde 8 defa bombalı terör saldırısıyla sarsılan Sri Lanka'da yeni bir bomba paniği yaşandı. Negombo şehrindeki Bandaranaike uluslararası havalimanında, askeri personelin rutin kontrolü sırasında havalimanı yolunda terk edilmiş şüpheli bir paket bulundu.

1,8 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Yetkililer, paketin içine boru tipi bomba gizlendiğini tespit etti. Bomba imha ekiplerince imha edilen bomba hakkında açıklama yapan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, bombanın 1,8 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Bomba imhası sırasında havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.

NE OLMUŞTU?

Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA