Sri Lanka'da Vahşi Fil, Bir Kişiyi Ezerek Feci Şekilde Öldürdü
Sri Lanka'da vahşi fil, kendisine doğru gelen kişiye saldırdı. Fil, hortum darbesiyle yere yıktığı adamı ezerek feci şekilde öldürdü.
Sri Lanka fil tarafından öldürülen adamı konuşuyor.
Ailesiyle fillerin doğal ortamını izlemeye giden bir kişi, birden file doğru gitmeye başladı.
HORTUM DARBESİYLE YERE YIKTI
Adamın kendisine doğru geldiğini gören fil, birden koşmaya başladı ve hortum darbesiyle adamı yere yıktı. Daha sonra fil, adamı ayaklarının altına alarak ezmeye başladı.
AİLESİ SADECE ÇIĞLIK ATABİLDİ
Filin adamı öldürdüğüne şahit olan aile fertleri vahşet karşısında sadece çığlık atabildi. Daha sonra bir kişi bağırarak filin üzerine doğru koştu ve fili kaçırmayı başardı.
YORUMLAR (5)
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bu bizim Apollo 19 sirkindeki Fil Ziya değilmi abi, gösterilerde dizilerde milleti traş edip para kazanıyo du, milet artık uyduruk dizileri yemiyo abi, Fil Ziya bakıcısını yemiş abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam resmen kaşınmış iyi olmuş sevindim.file bişey olmasındaCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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RAHAT BIRAKIN ŞU HAYVANLARI ARTIK ONLAR SİZİN OYUNCAĞINIZ DEĞİLLER..Cevap Yaz 5 1 Yayından KaldırKATİL FİL: Aynn moruk rahat bırakın bizi2 2 Yayından Kaldır