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Kocaelispor Orta Saha Oyuncusu Mesut Can Tunalı: Herkes Elini Taşın Altına Koymak Zorunda

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Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, 'Herkes elini taşın altına koymak zorunda' dedi. Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Herkes elini taşın altına koymak zorunda" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılarda orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, açıklamalarda bulundu. Keçiörengücü maçında beklemedikleri bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Mesut Can, "Mutlak galibiyet için gittiğimiz Keçiörengücü maçında beklemediğimiz ve istemediğimiz bir oyun oynadık. İşler pek de bizim istediğimiz gibi gitmedi. İnşallah Erzurum maçında galibiyet serisine başlar, düşüşü geride bırakırız. Biz profesyonel bir iş yapıyoruz ve kendimizi sürekli hazır tutmak, görev geldiğinde de en iyi şekilde aldığımı görevi değerlendirmek zorundayız. Ben de kendimi hazır tutuyorum ve formayı giydiğimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ligin bitmesine 10 final maçı daha var ve her şey bizim elimizde. Kısacası bizim ne yaptığımız daha önemli. Göztepe de sahamıza gelecek. 10'da 10 uzak değil. Bunu başarırsak Süper Lig'e çıkarız. Aslında içeride hiçbir sıkıntı yok. Biz futbolcular ve teknik ekibimiz bir çözüm arıyor. Bu çözümü de bulacağımıza inanıyorum. Bu saatten sonra herkes elini taşın altına koymak zorunda" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Tunalı Mesut Can Trendyol Erzurum Haberler

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