Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
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Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

İskoç asıllı doktor Norman Swan, aşırı derece ter ve rutubet barındıkları için spor salonlarının koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geldiğini söyledi. Swan, spor salonuna giden kişilerin ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barındırma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

11.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:52
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 369 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını dünyada büyük panik yaratırken, İskoç asıllı doktor Norman Swan ve Amerikalı doktor David Rhomas, virüsle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

"SPOR SALONLARINDA VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ EN YÜKSEK SEVİYEDE"

İskoç asıllı doktor Norman Swan, aşırı derecede ter ve rutubet barındırdıkları için spor salonlarının koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanlarının başında geldiğini söyledi. Swan, özellikle spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barındırma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

"SPOR ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ ŞART"

Doktor, bunun spor salonuna gitmeme anlamına gelmediğini ama spor salonlarına giden herkesin muhakkak spor aletlerini kullanmadan ve kullandıktan sonra çok iyi bir şekilde temizlemeleri gerektiğini söyledi. Doktor ayrıca buhar odalarının virüsü öldürecek kadar sıcak olmadığını bu nedenle buhar odalarına girmekten uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Amerikalı doktor David Thomas da yaptığı açıklamada kiliselerin de yüksek virüs riski taşıdığını söyledi.

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Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

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İskoç asıllı doktor Norman Swan uyardı, spor salonları koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

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