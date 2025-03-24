SPOONFUL TATLI TARİFİ || Spoonful tatlı tarifi nasıl yapılır? Spoonful tatlı malzemeleri nelerdir?

Spoonful tatlı tarifi üç katmandan oluşan nefis bir tatlıdır. Alt katmanında kakaolu kek veya bisküvi, orta katmanda yumuşacık vanilyalı krema, en üstte ise enfes bir çikolata sosu yer alır. Spoonful tatlı nasıl yapılır sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılmaya başlandı. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, tam ölçülü spoonful tatlı tarifi!

Taban için:

3-4 dilim kakaolu kek (ya da 8-10 adet kakaolu bisküvi)

Krema için:

2,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

1/2 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 kutu sıvı krema (200 ml)

Çikolata sosu için:

160 gram sütlü çikolata

1 yemek kaşığı sıvı yağ

SPOONFUL TATLISI NASIL YAPILIR?

Taban Hazırlığı:

Kakaolu kek veya bisküvileri rondodan geçirin ya da elinizle ufalayarak servis kabınızın tabanına yayın.

Krema Yapımı:

Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp tereyağı ve vanilini ekleyin. Soğuduktan sonra sıvı kremayı ekleyip mikserle pürüzsüz olana dek çırpın.

Çikolata Sosu:

Çikolatayı benmari usulü eritin, içerisine sıvı yağı ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Tatlıyı Kat Kat Oluşturma:

Tabanın üzerine kremayı dökün ve üzerine çikolata sosunu yayarak tatlıyı tamamlayın.

Soğutma ve Servis:

En az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerini fındık, Hindistan cevizi veya çikolata parçalarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.