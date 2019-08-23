Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı

23.08.2019 14:50

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un eşi tarafından boğazından bıçaklandıktan sonraki görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gündüz kuşağında haber sunan CNN Türk spikeri Semiha Şahin, Emine Bulut'un ölüm haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

HABERİ SUNARKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Cinayetin anbean kaydedildiği videoda, kızının "Anne lütfen ölme!" feryadına Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum!" diyerek verdiği karşılık yürekleri dağladı. CNN TÜRK Spikeri Semiha Şahin, bu anları aktarırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Çocuğun gözleri önünden öldürülen Emine Bulut'un görüntüleri tüm Türkiye'yi yasa boğarak kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimlerde dahil olmak üzere binlerce kişi Emine Bulut'un ölümüyle ilgili tepkilerini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.