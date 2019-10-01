SP lideri Temel Karamollaoğlu yarın Ali Babacan ile görüşecek

01.10.2019 18:28

Türkiye siyasetinde hareketli günlere giriliyor. Meclis'in de açılmasıyla birliktesiyaset kulisleri hareketlendi. Bu çerçevede yarın Türkiye için önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın 15.00'de 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı yapan Ali Babacan ile görüşecek.

BABACAN YIL SONUNDA PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.