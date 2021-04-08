"Söz Konusu Vatansa, Gerisi Teferruattır!"
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"Söz Konusu Vatansa, Gerisi Teferruattır!"

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'Söz Konusu Vatansa, Gerisi Teferruattır!'

Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen ve yeni sezonu heyecanla beklenen "Savaşçı", yeni bölümüyle FOX'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak'ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı "Savaşçı" güçlü kadrosuyla geri dönüyor.

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Cem Kurtoğlu, Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi'ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında!

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:29:55. #1.15#
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