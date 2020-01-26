Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu
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Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyüne gelmesi Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkazda incelemesi Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Soylu ve Koca'ya bilgi vermesi Soylu'nun vatandaşlarla konuşması Soylu ve Koca'nın...

26.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:14
Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu

İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı 'nın Sivrice ilçesine bağlı köyüne gelmesi

Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkazda incelemesi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Soylu ve Koca'ya bilgi vermesi

Soylu'nun vatandaşlarla konuşması

Soylu ve Koca'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Yardım Koordinasyon Merkezi'nde gelmesi

Koordinasyon merkezinde incelemeler ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyündeki enkazlarda incelemede bulundular.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu
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