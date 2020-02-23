Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu...
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Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil".

23.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:25
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu: "(İran'daki yeni ) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil".

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu...
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