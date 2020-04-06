Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
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Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil

Milli Dayanışma Kampanyası için polislerin maaşlarından zorunlu kesinti yapılacağı iddialarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

06.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:55
Soylu'dan, gündemi sarsan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili 'zorunlu' bağış tartışmaları yaşandığı öne sürüldü. Kamuoyunda polislerin maaşlarından zorunlu kesinti yapılacağı iddialarının ortaya atılmasının üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iddialara cevap geldi. Soylu, "İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler" dedi.

FATİH PORTAKAL DA İDDİA ETMİŞTİ

Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli kampanyanın emniyet tarifesi: Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek."

"BEN BUNA KARIŞAMAM"

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, o dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu, "İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

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