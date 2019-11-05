İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor

05.11.2019 12:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuşan Soylu, "Söylediğimiz her sözün arkadasınyız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir? Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemik hakkında konuştu. Soylu, "Gidip Avrupa'da, Strasbourg'da Türkiye'yi şikayet etmek, hukuk ihlalleri yaptığını iddia etmek, terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını da söylemek isterim" dedi.

"KUSURLUYSAM, KUSURUMU KABUL EDİYORUM"

Soylu, "Mesele terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz. Ama bu bir zihniyet ve anlayış meselesi. Çocukluğumuzdan itibaren bu ülkenin birliği için söz verdik. TBMM'de yemin ettik, bakanlık yemini ettik söz verdik; bu milleti, vatanı satmayacağız diye. Kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum, çekincem yok. Ama benim sorumluluğum var, hükümetimizin sorumluluğu var. Bu insanlar niye Rasulayn'da, Tel Abyad'da var. Misket oynamaya mı gitti? Terör koridoru oluşturulmaya çalışıyor. Konuşmayacağız, etmeyeceğiz; o zaman bırakalım gidelim, 3-5 PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim." dedi.