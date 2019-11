11.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:08

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe, New York'taki lokantasında çalışan 4 garsonuyla mahkemelik oldu. Dava sonrası konuşan 4 garson, Gökçe'nin özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği bir detayı ortaya çıkardı.

1 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ünlü işletmecinin yanında çalışan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş "Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı" iddiasıyla Nusret Gökçe'ye dava açmıştı. ABD mahkemesi ise Nusret Gökçe'nin 237 bin dolar yani 1 milyon 226 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

"GÜNDE 750 BİN TL CİRO YAPIYORDU"

Gökçe'ye dava açan 4 garson, New York Daily New Gazetesi'ne konuşarak kimsenin bilmediği bir detayı ortaya çıkardı. Çalışanlar, Gökçe hakkında şunları söyledi: "Nusret, New York'taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor. Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu."

"BEN ADIM NUSRET, BEN NE DERSEM O OLUR"

"Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize 'Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur.' diye bağırıyordu. Sürekli izlediği 'Scarface' (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu."

ZİRVE HIRSI YÜZÜNDEN SÜREKLİ SUÇ İŞLEYEN BİR KARAKTER

Al Pacino, 1983 yapımı Scarface'in (Yaralı Yüz) başrolünde oynamıştı. Brian DePalma'nın yönettiği filmde Al Pacino'nun oynadığı mafya babası 'Tony Montana' geldiği yerden daha yükseklere ulaşmak için iddialı, cesur girişimlerde bulunan ve zirve hırsı yüzünden sürekli suç işleyen bir karakterdir.

Haber Videosu: Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu