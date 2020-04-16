Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor

Dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe, koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan 25 bin takipçisine aralarında cep telefonu, tablet, televizyon ve kendi fotoğrafının olduğu kazak hediye etmeye başladı.

16.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 07:50
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor

Salt bea hareketi ile adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Bonkörlüğüyle tanınan Gökçe, tam 25 bin hayranına hediye dağıtma kararı aldı.

"25 BİN KARDEŞİMİN HAYALLERİNİ GERÇEĞİ DÖNÜŞTÜRDÜM"

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollama kararı alan Nusret o anları da Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalamayı da ihmal etmedi.. Yaşadığı mutluluğu paylaşan ünlü kasap, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.

ELAZIĞ'A 1 MİLYON TL BAĞIŞ YAPMIŞTI

Nusret Gökçe, Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası zor durumda kalan vatandaşlar için Türkiye'deki tüm mekanlarını günlük cirosu yani 1 milyon 22 bin TL bağış yapmıştı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
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