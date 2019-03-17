Sosyetik Güzel Eda Taşpınar'dan Bornozlu Fotoğraf!

Sosyal güzel Eda Taşpınar, bornozlu fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"HER HALİNLE ÇOK GÜZELSİN"

Instagram hesabından bornozuyla poz verdiği anların takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, takipçilerinden tam not aldı. Taşpınar'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Fiziğiniz çok güzel Eda Hanım." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle çok güzelsin." yorumunuyaptı.

"O SOĞUKTA İNSAN DONAR"

Sosyal medya üzerinden mayolu fotoğrafını paylaşan Eda Taşpınar, kendine hayran bırakmıştı. Taşpınar'ın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Taşpınar'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "O soğukta insan donar siz mayo ile geziyorsunuz." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Umarım üzerinizdeki kürk gerçek değildir." yorumunu yapmıştı.