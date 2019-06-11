Sosyal medyayı sallayan görüntü: AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik filminin müziğini çaldı
Meksika'da bir alışveriş merkezini su bastığı sırada, alışveriş merkezinin orta yerine kurulan sahnede bulunan müzisyenler, Titanik filminin sembol müziklerinden birini çalmaya başladı.
Olay, Meksika'nın Guadalajara şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanından su akan alışveriş merkezinin ortasına kurulmuş sahnedeki müzisyenlerin, Titanik filminin sembol şarkılarından olan 'My Heart Will Go On' isimli şarkıyı çalmaya başladı.
PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
Sosyal medyada çok sayıda yorum alan görüntülere, 'Titanik batarken enstrümanlarını çalmaya devam eden müzisyenler' benzetmesi yapıldı.
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