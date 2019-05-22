Bella Hadid'in Kurgusal Kadın Karakterle Öpüşme Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayaklandırdı

Victoria Secrets'ın gözde mankenlerinden olan Bella Hadid, dünyanın ilk sanal karakteri olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Lil Miquela ile dünyaca ünlü markanın reklam filminde bir araya geldi.

ÖPÜŞMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Reklam filminde Lil Miquela ile senaryo gereği öpüşen ünlü manken Bella Hadid sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar, yıldız mankenin eşcinsel olmamasına rağmen cinsiyeti kadın olan kurgusal karakter Lil Miquela ile öpüşmesine tepki gösterdi.

"ROBOTUN DUYGULARIYLA OYNUYOR"

Söz konusu reklam filmi, robotun duygularını, onun cinsel kimliğini, eşcinselliğin bu reklamlara alet olmasından dolayı LGBT'cileri ayaklandırdı.