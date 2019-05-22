Bella Hadid'in Kurgusal Kadın Karakterle Öpüşme Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayaklandırdı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve dünyanın ilk kurgusal kadın karakteri Lil Miquela'nin öpüşme görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.
Victoria Secrets'ın gözde mankenlerinden olan Bella Hadid, dünyanın ilk sanal karakteri olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Lil Miquela ile dünyaca ünlü markanın reklam filminde bir araya geldi.
ÖPÜŞMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Reklam filminde Lil Miquela ile senaryo gereği öpüşen ünlü manken Bella Hadid sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar, yıldız mankenin eşcinsel olmamasına rağmen cinsiyeti kadın olan kurgusal karakter Lil Miquela ile öpüşmesine tepki gösterdi.
"ROBOTUN DUYGULARIYLA OYNUYOR"
Söz konusu reklam filmi, robotun duygularını, onun cinsel kimliğini, eşcinselliğin bu reklamlara alet olmasından dolayı LGBT'cileri ayaklandırdı.
YORUMLAR (15)
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BEN BURDA KOLLARIMI AÇMIŞ SENİ BEKLERKEN SANAL KARAKTERDE NE BULUYORSUN ANLAMIYORUM.Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Bende Öpüşmek istiyorum öpmek isteyen varsa yazsinCevap Yaz 6 5 Yayından KaldırCAN: benimsin güzelim1 4 Yayından Kaldır
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Bunlar müslüman degil büyük ihtimalle hıristiyanlıga geçmişler.Cevap Yaz 8 2 Yayından KaldırGURBETCİ: Seni imam yapalim bak. Sayende yorumcularin din bilgisi artti.Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır