Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş

09.10.2019 10:50

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Baba Muzaffer A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Tuğba A. ise kabus gibi olayın detaylarını anlattı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Babasının daha önce de kendisine şiddet uyguladığını belirten talihsiz kız, "Babam yıllardır bana şiddet uyguluyordu ama bu kadar ağır değildi. Ben küçükken anneme, daha sonra da bu şiddet bana yöneldi. Çocukluğumdan beri şiddet görüyordum. Ama gördüğüm şiddet nedeniyle bir yere şikayet edileceğini eskiden bilmiyordum o bilince sahip değildim. Bir de tamamen anne babamın eline baktığım için yapabileceğim bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN SEBEBİ SALON PENCERESİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere de değinen Tuğba A., sözlerine şöyle devam etti: "Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Babam yağmurdan dolayı kapatmak istedi. Annem ve benim kronik astımız, açık kalması gerekiyordu. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Sadece fiziksel şiddet vardı. Daha önce de anneme bıçak çekmişti. Videoda gördüğünüz görüntüler Cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde doktor beni karakola yönlendirdi, gidip şikayetçi oldu ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler."