Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sosyal medyada sahte hesap açarak tanıştığı E.N.M. (17) adlı kıza otomobilde cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, ayrıca kızı tehdit ettiği ileri sürülen Mükremin T. (27), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.N.M. ise koruma altına alındı.

OLAY SONRASI EMNİYET'E KOŞTU

Çayırova'da yaşayan E.N.M., İlçe Çocuk Büro Amirliğine gelerek, sosyal medyada tanıştığı ve adının B.T. olduğunu söyleyen kişinin kendisine otomobilde cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

"YENİDEN GÖRÜŞELİM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, şüphelinin İzmit'te yaşayan Mükremin T. olduğunu belirledi. Mükremin T. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, sosyal medyada sahte profil oluşturarak tanıştığı kıza cinsel istismarda bulunduğu, daha sonra da E.N.M.'yi tehdit ederek yeniden görüşmek istediği ileri sürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Mükremin T., Çayırova Asayiş Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bir süre önce çalıştığı fabrikadan çıkarıldığı belirtilen Mükremin T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. E.N.M. ise koruma altına alındı.

Kaynak: DHA