: Sosyal medya fenomeni Reynmen, eskiden yaptığı mesleği açıkladı

24.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:51

YouTube'da 5 milyonun üzerinde takipçisi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün akşam Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Reynmen, eski mesleği hakkında da ilk kez açıklama yaptı.

"ESKİDEN PAZARCIYDIM"

'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları milyonlarca dinlenen Reynmen, yaptığı her paylaşım ve açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen "Eskiden pazarcı mıydın?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

ZULME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Reynmen, Doğu Türkistan'daki Uygur Türk'lerine uygulanan zulme dikkat çekmek için profil resmini Doğu Türkistan bayrağı yaptı.

AİLESİNE SON MODEL ARABA ALMIŞTI

Fenomen Reynmen, bu zamana kadar kazandığı paraların bir kısmıyla ailesine son model bir araba almış bu anları da Instagram hesabından paylaşmıştı. Oğlunun son model hediyesiyle duygusal anlar yaşayan baba ise "Benim edebiyatım kuvvetli değildir. Duygularımı da pek belli edemem ama gerçekten düşkünüm size. Biriniz birinizden farkı yok emin olun." şeklinde konuşmuştu.

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