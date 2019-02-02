4 Yaşındaki Çocuğunun Eline Silah Verip Ateş Açtıran Sorumsuz Baba Pes Dedirtti

4 Yaşındaki Çocuğunun Eline Silah Verip Ateş Açtıran Sorumsuz Baba Pes Dedirtti

Ordu'da, bir baba 4 yaşındaki oğlunun eline silah verip ateş açtırdı. Çocuğunun isyan ettiren görüntülerini paylaşan maganda baba sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ordu'da, bir baba 4 yaşındaki oğlunun eline silah verip ateş açtırdı. Çocuğunun ateş ettiği görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan sorumsuz baba pes dedirtti.

"OYUNCAKLARIYLA OYNAMASI GEREKİRKEN..."

4 yaşındaki çocuğun, oyuncaklarıyla oynaması gerekirken, babasının eline verdiği silahla ateş etmesi gündem yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde küçük çocuk, iki eliyle silahı zor tutup tetiğe basıyor. O anları babası da kaydediyor.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Küçük çocuğunun hayatını tehlikeye atıp görüntüleyen babanın sorumsuzca hareketi sosyal medyada tepki çekti.

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