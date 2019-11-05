"Sonsuz yaşam" için 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı

05.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:55

Rusya'da geçtiğimiz günlerde bir anaokuluna giren ve 'sonsuz yaşam büyüsü' için öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki katil zanlısı, polise cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

Rusya'nın Nenets bölgesindeki Naryan-Mar şehrinde bulunan Shazka Anaokulu'na giren ve o sırada öğlen uykusunda olan 6 yaşındaki Cyril adlı çocuğu öldüren 36 yaşındaki Denis Pozdeev, cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde polise anlattı. Öte yandan, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, Pozdeev'in anaokuluna girişi ve gözaltına alınışına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı.

Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Pozdeev'in Shazka Anaokulu'nun giriş kapısına gelerek zili çaldığı ve kapının açılmasıyla içeriye girdiği görülüyor. Ardından merdivenlere yönelen Pozdeev, ikinci kata çıkarak cinayeti işleyeceği, 6 yaşındaki Cyril'in uyuduğu odaya giriyor. Daha sonra polisin olay yerine gelmesiyle Pozdeev, gözaltına alınıyor.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ POLİSE ANLATTI

Polisler, soruşturma kapsamında Pozdeev'i cinayeti işlediği anaokuluna akşam saatlerinde götürerek olayı anlattırdı. Görüntülerde, Pozdeev'in polisler ile birlikte anaokulu bahçesine girdiği ve cinayeti işlediği gün yaptığı gibi ikinci kata çıktı görüldü. Daha sonra çok sayıda yatağın bulunduğu odaya giren Pozdeev, polislere cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

"SONSUZ YAŞAM İÇİN YAPTIM" DEMİŞTİ

Rusya'da 6 yaşındaki bir çocuğu uykusunda bıçaklayarak öldüren saldırgan ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Saldırgan ifadesinde, "Bir kitapta, yakınlarım ve benim için sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bu büyünün gerçekleşmesi için de bir çocuğu öldürmem gerekiyordu." demişti.

Kaynak: DHA