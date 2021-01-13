Songül Öden kimdir? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kaç yaşında, nereli?
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Songül Öden kimdir? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kaç yaşında, nereli?

13.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:53
Songül Öden kimdir? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Öden, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Songül Öden hakkında merak edilenler. Songül Öden hayatı ve biyografisi. Songül Öden kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Öden merak konusu oldu. İşte Songül Öden hakkında merak edilen Songül Öden kimdir, Songül Öden hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden doğum tarihi: 17 Şubat 1979

Songül Öden kaç yaşında: 41 yaşında

Songül Öden nereli: Diyarbakır

Songül Öden burcu ne: Kova

Songül Öden boyu kaç: 1,7 m

Songül Öden kilosu kaç: 55 kg

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Asıl çıkışını "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide yapmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

SONGÜL ÖDEN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

1999 : Ferhunde Hanımlar

2001 : Vasiyet (Ruhinaz rolünde - TV dizisi)

2002 : Havada Bulut (Ayşe rolünde - TV dizisi)

2005 : Gümüş (Gümüş Şadoğlu rolünde - TV dizisi)

2007 : Sınır (Didem rolünde - Kısa film)

2008 : Vazgeç Gönlüm (Ezra rolünde - TV dizisi)

2009 : Acı Aşk (Ayşe rolünde - Film)

2010 : Mükemmel Çift (Ayça rolünde - TV dizisi)

2011 : 72. Koğuş (Meryem rolünde - Film)

2011 : Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin Anday Kalyoncu rolünde - TV dizisi)

2015 : Serçe Sarayı (Serçe rolünde - TV dizisi)

2016 : Ekşi Elmalar (Türkan Özay rolünde - TV dizisi)

2017 : Kayıtdışı (Zeynep rolünde - TV dizisi)

2017 : Fi (Yıldız Kolhan - İnternet dizisi)

2019 : Bir Aile Hikayesi (Reyhan Güneş rolünde - TV dizisi)

2020 : Kırmızı Oda

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