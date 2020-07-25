Songül Öden kimdir, nereli, kaç yaşında? Rol aldığı filmler ve diziler
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Songül Öden kimdir, nereli, kaç yaşında? Rol aldığı filmler ve diziler

Songül Öden, Arman Bıçakçı ile evlilik haberleriyle gündeme geldi. Peki usta oyuncu Songül Öden kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne ve hakkındaki bilgileri sizler için derledik, haberimize ekledik.

Songül Öden kimdir, nereli, kaç yaşında? Rol aldığı filmler ve diziler
25.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:49

Birçok film ve dizide oynayan Songül Öden, 27 Temmuz Pazartesi günü Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturuyor. 3 yıldır birlikte olan ikili pazartesi günü evlecenek. Peki Songül Öden kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden 17 Şubat 1979 Diyarbakır doğumlu, Zaza kökenli, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Songül Öden doğum tarihi: 17 Şubat 1979

Songül Öden kaç yaşında: 41 yaşında

Songül Öden nereli: Diyarbakır

Songül Öden burcu ne: Kova

Songül Öden boyu kaç: 1,7 m

Songül Öden kilosu kaç: 55 kg

SONGÜL ÖDEN KARİYERİ VE HAYATI

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Asıl çıkışını "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide yapmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

SONGÜL ÖDEN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER (KRONOLOJİK)

1999 : Ferhunde Hanımlar

2001 : Vasiyet (Ruhinaz rolünde - TV dizisi)

2002 : Havada Bulut (Ayşe rolünde - TV dizisi)

2005 : Gümüş (Gümüş Şadoğlu rolünde - TV dizisi)

2007 : Sınır (Didem rolünde - Kısa film)

2008 : Vazgeç Gönlüm (Ezra rolünde - TV dizisi)

2009 : Acı Aşk (Ayşe rolünde - Film)

2010 : Mükemmel Çift (Ayça rolünde - TV dizisi)

2011 : 72. Koğuş (Meryem rolünde - Film)

2011 : Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin Anday Kalyoncu rolünde - TV dizisi)

2015 : Serçe Sarayı (Serçe rolünde - TV dizisi)

2016 : Ekşi Elmalar (Türkan Özay rolünde - TV dizisi)

2017 : Kayıtdışı (Zeynep rolünde - TV dizisi)

2017 : Fi (Yıldız Kolhan - İnternet dizisi)

2019 : Bir Aile Hikayesi (Reyhan Güneş rolünde - TV dizisi)

2020 : Kırmızı Oda

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