Songül Öden'in menajeri, oyuncunun koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Songül Öden'in durumunun ağırlaştığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Belirtileri ağırlaşan oyuncunun hastanede izole şekilde kalacağı da söylentiler arasındaydı.

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLİYOR

Kısa sürede gündem olan konu hakkında oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Habertürk'ye yer alan habere göre, oyuncunun menajeri kısa sürede yayılan haberlerde gerçeklik payının bulunmadığını Songül Öden'in tedavisinin evde sürdüğünü açıkladı.

Bir süredir evinde olan Songül Öden geçtiğimiz temmuz ayında 4 yıldır birlikte olduğu Arman bıçakçı ile sade bir nikahla evlenmişti.