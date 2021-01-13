Songül Öden hastaneye kaldırıldı
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Songül Öden hastaneye kaldırıldı

13.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:58
Songül Öden hastaneye kaldırıldı

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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