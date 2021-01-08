Son Yaz Soner- Halil Babür kimdir? Halil Babür kaç yaşında, nereli?

Son Yaz dizisi karakterleri ile gündemde yerini almaya devam ediyor. Dizide en çok merak edilen karakterlerden bir tanesi de Soner karakteri oldu. Peki, Son Yaz Soner- Halil Babür kimdir? Halil Babür kaç yaşında, nereli?

Halil Sadi'nin metresinden dünyaya gelen en küçük çocuğu olan Soner karakterinin agresif bir yapısı vardır. İşte Son Yaz Soner- Halil Babür hakkında detaylar...

SON YAZ SONER - HALİL BABÜRKİMDİR?

Tam ismi Halil İbrahim Babür'dür. Halil Babür, 26 Haziran 1987 yılında Bitlis'te doğmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra oyun yazarlığı da yapmaktadır. 2007 yılından bu yana aktif olarak oyunculukla ilgilenmektedir. En büyük yükselişini Pis Yedili dizisindeki Trafo karakteri ile yaşamıştır. 2017 yılında yer almış olduğu Kar filmi ile ise Altın Koza Umut vaadeden oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Son Yaz Dizisi Soner Kimdir?

Halil Sadi'nin metresinden dünyaya gelen en küçük çocuğu olan Soner karakterinin agresif bir yapısı vardır. Halil Sadi, Soner 10 yaşına gelinceye denk onu kabul etmemiştir, ancak Soner'in annesi ölünce onu yanına almak zorunda kalmıştır. Soner babası ile yaşamaya başlar fakat babası Halil Sadi onu kötü işleri için kullanır. Bu olaylar Soner'de bir travma yaratır. Akgün daha önceden Soner'i çok dışlamıştır. Soner'in babası Halil Sadi başa geçinde ise Soner tüm hırsını Akgün'de çıkarır.

Halil Babür'ün Yer Aldığı Diziler

2007 – Tek Türkiye (Ferhat)

2008 – Melekler Korusun (Hakan)

2009 – Ömre Bedel (Yaşar)

2011 – Pis Yedili (Trafo)

2017 – Çukur (Çiyan)

2020 – Son Yaz (Soner)

Halil Babür'ün Resmi İnstagram Hesabı

Başarılı oyuncu Halil Babür, resmi instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncularımızdan bir tanesidir. Halil Babür'ün resmi instagram hesabında 283 gönderisi bulunurken 30,9 bini aşkında takipçisi bulunmaktadır. Halil Babür'ün resmi instagram hesabı kullanıcı adı: @halilbabur