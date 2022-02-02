Son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13. 5'lik oy oranı seçimin kaderini etkileyebilir - Haberler
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Son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13. 5'lik oy oranı seçimin kaderini etkileyebilir

Haberler.com - Politika
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Artı Bir Araştırma tarafından gerçekleştirilen son ankete üçüncü ittifak hazırlığındaki HDP'nin oy oranı damga vurdu. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı 4 puanla geride bıraktığı ankette, HDP'nin oyu yüzde 13.5 oldu

2023 seçimlerine kısa bir süre kalmasının ardından anket şirketleri tarafından yayınlanan anketlere ilgi de bir hayli arttı. Artı Bir Araştırma, yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4 puan önünde yer aldı.

HDP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankete damga vuran parti ise HDP oldu. Şu sıralar üçüncü bir ittifak kurma çalışmasında olan HDP'nin oy oranı yüzde 13.5 oldu. Ankete göre sırasıyla AK Parti yüzde 31. 2 alırken, en yakın rakibi CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 14.2 aldı. MHP yüzde 7.1 oranında oy alırken, DEVA yüzde 3.9, Gelecek Partisi ise 1.7'yi gördü.

İTTİFAKLARDA MİLLET ÖNDE

Araştırma şirketi tarafından ittifaklara ilişkin yayınlanan sonuçta ise Millet İttifakı yüzde 42.6 puan alırken, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı yüzde 38.3'te kaldı.

Son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13. 5'lik oy oranı seçimin kaderini etkileyebilir

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Haberler.com - Politika

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