Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy'dan takipçilerine çağrı: Hesabımı terk etsinler
Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy, hakkında ortaya atılan iddialar için paylaşım yaparak takipçilerine seslendi. Ulusoy, "Beni hedef alanların hesabımı acil terk etmeye davet ediyorum" notunu paylaştı.
Son günlerde, her söylediği ve yaptığı ile dikkat çeken manken Özge Ulusoy, sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili paylaşımlarına devam ediyor
"YALANLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI BİR DÖNEME GİRDİK"
Hakkında çıkan iddialar yüzünden zor günler geçiren Güzel manken, " Astrolojik olarak maskelerin düştüğü, her insanın hakikatinin görünür olduğu, yalanların ortaya çıktığı bir döneme girdik" diyerek göndermede bulundu. Ulusoy, paylaşımının sonuna " Hadi inşallah tüm yalanlar ortaya çıksın. Herkese iyi haftalar" notuyla temennisini dile getirdi.
"HESABIMI TERK ETMEYE DAVET EDİYORUM"
Ulusoy "Ateş olmayan yerden duman çıkmazcılarla' neden sencileri acabacılarla birlikte acil bir şekilde hesabımı terk etmeye davet ediyorum... Yolları açık olsun... Çünkü her nedense ya sahte hesaplarya da beni hala takipteler ve çoğunluğu da kadın. Kalan dostlarım ve tatlı takipçilerimle paylaşımlarıma devam edeceğim" kendisine bu eleştiriyi yöneltenlerin hesabını takipten çıkmalarını istedi.
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çokta cingöz olurlar kendileri her haltı yiyip mağdur edebiyatı yaparlar biz ne mal olduğunuzu biliyozkiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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incilden bir parça paylaşmış heralde Allah kurtarsın nediyelim Allah hidayet versin teknelerde falan iş pişirirkende bunları hatırlar inşallahCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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