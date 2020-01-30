Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise'den yeni bir paylaşım daha geldi. Son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı.
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye' programında jürilik yapan ve sık sık konserlerle sahneye çıkan Hadise, yoğun tempodan vakit buldukça Instagram hesabından cesur paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü şarkıcı bu kez, sevenlerini eskilere götürecek anlamlı bir paylaşımda bulundu.
BOL PAÇA PANTOLON FURYASINA HADİSE DE KATILDI
Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan ve genellikle giydiği cesur ve cüretkar elbiselerle dikkat çeken Hadise, bu kez son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin yeni paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.
HADİSE'NİN GARDIROBU SERVET DEĞERİNDE
Öte yandan, 'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu.
"Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.
Haber Videosu: Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı
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ALLAH BELANI VERSİN, SENİNDE SENİN GİBİLERİNDE, SİZİ ÜMMETİ MÜSLÜMANIN BAŞINA BELA EDENLERİNDE.Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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aziz burda ne işin var. . git ibadetinle meşgul ol. . magazin sayfasına gelip beddua edeceğine. . . o2 israfı1 Yayından Kaldır
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Hadise çok güzel gürünüyor ama elektrik vermiyor ahlakı buzan bir bayan gürüyorumCevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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Bilader senin trafo patlamış onun için elektrik alamıyorsundur.Kedidir o kedi.4 1 Yayından Kaldır
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buda yaş ilerledikçe soyunuyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ayşegül Yazıklar Olsun Sana.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Ne oluyor la burada?Beyler dağılın.3 Yayından Kaldır
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tamam bre))3 Yayından Kaldır
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