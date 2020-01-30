: Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı

30.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:56

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı.

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye' programında jürilik yapan ve sık sık konserlerle sahneye çıkan Hadise, yoğun tempodan vakit buldukça Instagram hesabından cesur paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü şarkıcı bu kez, sevenlerini eskilere götürecek anlamlı bir paylaşımda bulundu.

BOL PAÇA PANTOLON FURYASINA HADİSE DE KATILDI

Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan ve genellikle giydiği cesur ve cüretkar elbiselerle dikkat çeken Hadise, bu kez son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin yeni paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.

HADİSE'NİN GARDIROBU SERVET DEĞERİNDE

Öte yandan, 'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu.

"Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

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