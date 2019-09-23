Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu

23.09.2019 16:55

İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

ASANSÖR BARINAK OLARAK KULLANILIYORDU

Yangın Zincirlikuyu Metrobüs durağı Kadıköy istikametindeki yaya asansöründe saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozuk olduğu için evsizler tarafından barınak olarak kullanılan asansörden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Yangına neden olan giysi ve battaniyeler ise asansörden çıkartıldı.

"KULLANILMIYOR OLMASI BÜYÜK ŞANS"

Olaya şahit olan bir vatandaş, "Bir anda dumanlar yükseldi. Büyük bir yangın zannettik. Yanan asansörün kullanılmıyor olması büyük şans. Kısa sürede olsa metrobüs bekleyen vatandaşlar olarak panik yaşadık." ifadelerini kullandı.