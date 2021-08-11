Son dakika! Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisinden TCG Kemalreis fırkateynine akaryakıt transferi yapıldı
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Son dakika! Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisinden TCG Kemalreis fırkateynine akaryakıt transferi yapıldı

Son dakika! Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisinden TCG Kemalreis fırkateynine akaryakıt transferi yapıldı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisinden TCG Kemalreis fırkateynine akaryakıt transferi yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisinden TCG Kemalreis fırkateynine akaryakıt transferi yapıldığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "YZB. GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz, TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile Marmara Denizi'nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt transferinin yapıldığı görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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