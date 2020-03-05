Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın mültecileri geri itmesine karşı sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırdı

05.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:00

Edirne'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlere karşı Meriç sınırına tam donanımlı bin özel harekat polisinin yerleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'ya giden göçmenleri engellememe kararının ardından binlerce göçmen Edirne'ye Yunanistan sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sabah kente giderek incelemelerde bulundu, ardından açıklama yaptı.

"KÖTÜ MUAMELEYE FIRSAT TANINMAYACAK"

Bakan Soylu, sınırı geçen göçmenlere Yunanistan'ın uyguladığı şiddete karşı alınan önlemlerle ilgili şöyle konuştu "Şu andan itibaren 1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz. Tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla bin tam donanımlı özel harekat polisini intikal ettirdik. Zodyak botlarıyla beraber insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen bir takım girişimlerini engelleyebilecek seviyede kendi sınırlarımızı bu vesiyle geri itmeden kurtaracak seviyede aldığımızı ifade etmek istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Esed rejiminin İdlib'de 34 askerimizi şehit etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından binlerce göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Yunanistan ise sınırı geçen göçmenlere uyguladığı şiddetle tepki topluyor.

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