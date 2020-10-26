Son dakika! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek, ölüme terk ettiği 34 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek, ölüme terk ettiği 34 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde 34 kaçak göçmen tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Göçmenlere burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı