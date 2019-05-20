YSK'nın İstanbul Seçimleriyle İlgili Gerekçeli Kararı Tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yazımını tamamladığı ve karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağı, kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

YSK, KISA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti.

Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katılmıştı. YSK Başkanı Sadi Güven'in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4'e karşı 7 oyu ile alınmıştı.

Kararda AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptalini ve yenilenmesini istediği anımsatılarak, "Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.