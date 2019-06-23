Son dakika! YSK, mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için 14.00'da toplanacak
Son dakika! AK Parti ve CHP, milletvekili seçimi mührü vurulan sandıklarda oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvurdu. YSK, mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için 14.00'da toplanacak.
AK Parti, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.
YSK NİHAİ KARARI VERECEK
CHP de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 14.00'da toplanacak.
Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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