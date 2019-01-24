YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, 2014 seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmediği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

YSK açıklamasında; "Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" denildi.

İŞTE YSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Sandıkların tamamına yakınında siyasi partili üyeler tarafından tutulan, imzalanan, kare kodlu PDF formatındaki tutanaklar müşahitlere verilmiş, sandık başına asılmış, elektronik ortamda YSK ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle tutanakların tamamı paylaşılmış ve bugüne kadar (https://sonuc.ysk.gov.tr) adresinden vatandaşların erişimine açılmıştır.

30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"ÇOK VAHİM BİR ŞEYDİR"

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mansur Yavaş, 2014'teki yerel seçimde 550 sandığın Yüksek Seçim Kurulu'na gelmediğini ileri sürmüştü. Yavaş, bu kayıtların kendisinde olduğunu belirtmişti.

İşte Mansur Yavaş'ın o sözleri:



"Biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK'ya sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik. Kanunda diyor ki; "Seçim sonuçları aynı gün, en süratli şekilde seçim kuruluna verilir" 550 tane sandık hiç gelmiyor. Sandık numaralarıyla tespit ettik, kayıtlar hala bende var. Gelmemesinin şöyle bir sonucu var; siz 550 tutanağı YSK'nın ekranında göremiyorsunuz. Hâlbuki onlar gelecek, taranacak, ıslak imza ile onu karşılaştıracaksınız. Toplamda 150 bin oy. Daha sonra ben görevlileri aradım dedim ki; 550 sandığın sonuçları hiç gelmemiş. İnanmadılar böyle bir şey olamaz diye. Sandık numaralarını gönderdim bir saat sonra döndüler "Gerçekten gelmemiş" dediler böyle hayret edasıyla. Ne yaptınız diye sorduğumda "Sadi Bey'e söyledik geliyor sonuçlar" dediler. Siz 550 sandığın sonuçları elinize geçmeden bu seçimleri nasıl sonuçlandırdınız? Çok vahim bir şeydir."