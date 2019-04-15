YSK, İlçe Seçim Kurullarının Maltepe Kararını Kaldırdı

İstanbul Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. AK Parti'nin oluşturulan ek kurullara itirazı sonrası 400 sandık yapılan sayım Maltepe Seçim Kurullarınca geçersiz sayıldı. Seçim Kurulları ayrıca sayımın 2 kurul üzerinden devam etmesi, yeni sandık kurulu oluşturulmasına da gerek olmadığına karar verdi. CHP karara itiraz etti. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Maltepe'de devam eden oy sayım işlemi durduruldu. Sayım işleminin hızlanması için 12'ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 2'ye düşürüldü. YSK'nın kararı sonrası iptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılması beklenirken, CHP karara itiraz etti.

YSK, AK Parti'nin olağanüstü itirazı üzerine Maltepe Seçim Kurullarının sandık kurullarının sayısının artırılması dair kararını kaldırdı. YSK, ilçe seçim kurullarının sandık sayısının artırılması kararını, Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulunun müşterek yaptığı toplantı sonucunda alması nedeniyle iptal etti. YSK her iki kurulun üyeleri ile birlikte ayrı ayrı toplanarak, bu kararı alabileceğini belirtti.

YENİ KURUL OLUŞTURULMADI

YSK daha önce Maltepe sayım işleminin hızlandırılması için yeni sandık kurulu oluşturulması yönünde karar almıştı. YSK'nın dünkü kararı da yeni sandık kurulu oluşturulmasının önünü kapatmıyordu. Aksine seçim kurullarının ayrı yarı bu kararı alabileceği belirtiliyordu. Ancak İlçe Seçim Kurullarının dün gece yaptıkları toplantıda bu durumun tam aksi yönünde karar çıktı. Hakim olan ilçe secim kurulu başkanı ve CHP'li kurul üyesinin muhalefetine rağmen, sayımının hızlandırılması için yeni sandık kurulu oluşturulmamasına karar verildi. YSK kararı ile hükümsüz hale gelen 10 sandık kurulunca yapılan sayım işlemi de geçersiz sayıldı. Bu karar ile 400 dolayında sandığın sayımı iptal edilmiş oldu. İki sandık kurulu tarafından 500'ü aşkın sandığın sayılması sonucu ortaya çıktı. Bu da günler süren yeni bir sayım sürecinin başlangıcı anlamına geliyordu.

CHP KARARA İTİRAZ ETTİ

Ancak CHP ilçe seçim kurullarının bu kararına itiraz etti. YSK'ya gönderilen gece gönderilen dilekçede, ilçe seçim kurullarının sayımın hızlanması için 100 yeni sandık kurulu oluşturulması gerektiği belirtildi. İtiraz dilekçesinde ayrıca Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptal edilmesine ilişkin kararın da kaldırılması talep edildi.

YSK MALTEPE KARARINI AÇIKLADI

YSK saat 14.00'te toplandı. Kurul'un gündemine ilk olarak CHP'nin bu itirazı geldi. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

YSK, CHP'nin Maltepe Seçim Kurullarının kararlarına karşı yaptığı itirazı kısmen kabul etti. Maltepe İlçe Seçim Kurullarının oy sayımın hızlanması için yeni sandık kurulu oluşturulmamasına dair karar kaldırıldı. Bu karar sonrası Maltepe İlçe Seçim Kurulları oy sayımı için yeni sandık kurulları (terminalleri) oluşturulmasına karar verebilecek.