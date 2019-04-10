YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

4 BAŞKAN KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan HDP'li Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. Yine Van Tuşba'da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit'te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran'da Leyla Atsak'ın KHK ile ihraç edildiği bildirildi.

MAZBATALAR AK PARTİ'Lİ ADAYLARA VERİLECEK

Van'ın Edremit ilçesinde HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'ın yerine AK Parti adayı İsmail Say, Tuşba ilçesinde HDP'li Yılmaz Berki yerine AK Parti adayı Salih Akman ve Çaldıran ilçesinde HDP'li Leyla Atsak yerine AK Parti Şefik Ensari'ye mazbata verilecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seçilen HDP'li Zeyyat Ceylan yerine ise AK Parti'nin adayı Hüseyin Beyoğlu'na mazbata verilecek.

AK PARTİ ADAYI TARAFINDAN YSK'YA İTİRAZ YAPILDI

Söz konusu isimlerin ihraç edilmeleri nedeniyle mazbatalarını alamayacağına ilişkin itirazlar yapıldı. Bu itirazlardan biri, Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde ikinci en yüksek oyu alan AK Parti'nin adayı Hüseyin Beyoğlu tarafından YSK'ya yapıldı.

İŞTE AK PARTİ ADAYININ İTİRAZ DİLEKÇESİ

Beyoğlu'nun itiraz dilekçesinde, OHAL kapsamında alınan tedbirlere dikkat çekilerek, "Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. İzah edilen nedenlerden dolayı HDP'nin adayı Ceylan'ın en yüksek oyu almasına rağmen seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesi hususunda gereğini arz ederim" dendi.