Son Dakika! YSK, HDP'nin KHK'li Adaylarla İlgili Başvurusunu Reddetti

31 mart yerel seçimlerinin ardından kazanmalarına rağmen OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınanlara mazbata verilmemesine ilişkin HDP'nin yaptığı başvuruya YSK olumsuz yanıt verdi.

SEÇİLMELERİNE RAĞMEN MAZBATA ALAMAYACAKLAR

Bazı belediyelerde başkan veya belediye meclis üyesi seçilmelerine rağmen mazbata verilememesi üzerine HDP, Yüksek Seçim Kuruluna başvurmuştu. Başvuruyu görüşen YSK, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.

4 ADAYA MAZBATA VERİLMEMİŞTİ

Diyarbakır'da Eş Başkan Hülya Alökmen Uyanık, Diyarbakır Bağlar'da Zeyyat Ceylan, Hakkari'de Eş Başkan Seher Kadiroğlu Ataş, Van Edremitilçesinde Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve bazı belediyelerde belediye meclisine seçilenler KHK ile ihraç edilmiş olmaları nedeniyle mazbata verilmemişti.