YSK, HDP'nin Eruh'ta Seçimlerin İptal Edilmesi Talebini Reddetti

YSK, HDP'nin Eruh'ta Seçimlerin İptal Edilmesi Talebini Reddetti

Siirt'in Eruh ilçesinde HDP'nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği iddiasıyla yaptığı seçim iptal talebi, YSK tarafından reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazının reddine karar verdi.

YSK, HDP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Kurul, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.

Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et