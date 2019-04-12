YSK, HDP'nin Eruh'ta Seçimlerin İptal Edilmesi Talebini Reddetti
Siirt'in Eruh ilçesinde HDP'nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği iddiasıyla yaptığı seçim iptal talebi, YSK tarafından reddedildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazının reddine karar verdi.
YSK, HDP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ
Kurul, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.
Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.