Son Dakika! YSK'dan Maltepe İçin Yeni Karar: 7 Üye ile Toplanıp Karar Verilecek

Son Dakika! YSK'dan Maltepe İçin Yeni Karar: 7 Üye ile Toplanıp Karar Verilecek

Son dakika! Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar üzerine, Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye toplanıp karar verecek. Hakim tek başına karar alamayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karara göre; Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye toplanıp karar verecek. Hakim tek başına karar alamayacak. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, terminal sayısının artırılması kararını toplanarak alacak. İlçe seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor.

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