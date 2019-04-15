Son Dakika! YSK'dan Maltepe İçin Yeni Karar: 7 Üye ile Toplanıp Karar Verilecek
Son dakika! Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar üzerine, Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye toplanıp karar verecek. Hakim tek başına karar alamayacak.
Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karara göre; Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye toplanıp karar verecek. Hakim tek başına karar alamayacak. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, terminal sayısının artırılması kararını toplanarak alacak. İlçe seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor.