YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, seçimin iptaline dair Büyükçekmece başvurusunun görüşmesini erteledi.

MALTEPE'DEKİ SAYIM NEDENİYLE ERTELENDİ

İstanbul'da halen devam eden oy sayım işleminin tamamlanması noktasında görüş birliğine varıldı. Maltepe'de sayım devam ediyor. Kurul üyelerince bu sayım işleminin tamamlanması gerektiği görüşüne varıldı. Daha sonra il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü.

AK PARTİ İTİRAZDA BULUNMUŞTU

AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.

YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.