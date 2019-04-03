Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbatalar İçin Sonuçları Bekliyoruz

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Güven ''İtiraz edilmeyen yerlerde mazbata veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz'' dedi.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"YASAL İTİRAZ SÜRECİNİN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz.

İSTANBUL'DA GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYILMASI

İstanbul'da da aynı süreç işledi. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar ve bazı ilçe seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır.

YSK Başkanı Sadi Güven

"TEDBİR KARARI İLE TEKRAR SAYIM İŞLEMİ DURDURULDU"

YSK kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul il seçim kurulu ilçe seçim kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu tedbir kararı ile tekrar sayım işlemini durdurmuştur.

"İTİRAZ ETMEYEN LEHİNE DE SONUÇLANABİLİYOR"

Çoğunlukla geçersiz oylar sayılacak. Sayıma başlanmışsa bunun kesilemeyeceğine karar verildi. Bazen itiraz etmeyen lehinde de sonuçlanabiliyor.