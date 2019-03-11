Son Dakika! YSK 31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulalarını Yayınladı
Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarını tanıttı.
31 Mart Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları basım sonrası ilk kez gösterildi.
İşte Ankara seçimlerinde kullanılacak olan pusula:
YSK yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimini tamamlamıştı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.
İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERİ
1. sırada Saadet Partisi
2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi
3. sırada Türkiye Komünist Partisi (TKP)
4. sırada Vatan Partisi
5. sırada Büyük Birlik Partisi
6. sırada Hür Dava Partisi
7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi
9. sırada Demokrat Parti (DP)
10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
11. sırada İYİ Parti
12. sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP)
13. sırada Demokratik Sol Parti (DSP)